Voto minimo per accesso prove orali concorso docenti PNRR3 | potrebbe ancora cambiare?

Il voto minimo per accedere alle prove orali del concorso docenti PNRR3 potrebbe ancora subire variazioni. Il concorso, bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria, sta vedendo gli USR pubblicare in questi giorni i requisiti di accesso. Resta quindi importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali, poiché eventuali modifiche potrebbero influenzare la preparazione e le strategie dei candidati.

Concorso docenti PNRr3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria posto comune e posto sostegno: gli USR stanno pubblicando il voto minimo di accesso alla prova orale. I candidati ci chiedono se il voto, così determinato, potrebbe ancora cambiare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: si attenderà scioglimento della riserva per voto minimo e prove orali? Neoabilitati “prendono tempo”? Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: voto minimo a gennaio 2026, prove orali in primavera, graduatorie a giugno? La timeline possibile La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Concorso docenti PNRR3: si attenderà scioglimento della riserva per voto minimo e prove orali? Neoabilitati prendono tempo?; Concorso docenti PNRR 3: verso le prove orali, attesa per lettere estratte e soglie di accesso; Concorso Docenti PNRR3: Tutte le Novità sul Voto Minimo di Accesso alla Prova Orale; Concorso docenti PNRR3: gli USR pubblicano il voto minimo per l'orale. Concorso docenti PNRR3, ecco voto minimo di accesso alla prova orale: in tanti casi sufficiente il 70. Avviso USR - Ecco il voto minimo per l'accesso alla prova orale, come indicato dagli USR. orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3: Quando saprò punteggio minimo e accesso alle prove? - Con le prove scritte del concorso ormai in fase di conclusione e la correzione automatizzata già avviata, tra i candidati del concorso docenti PNRR3 crescono dubbi e domande. msn.com

Sicilia PRIMARIA voto minimo 94 - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 2938/2025. x.com

