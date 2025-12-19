Voto in Provincia De Capitani boccia la proposta dei Civici e tifa Hofmann
Il voto in Provincia torna al centro del dibattito, con le opinioni di De Capitani che si oppone alla proposta dei Civici. Dopo aver esaminato il progetto presentato dal gruppo, il leader esprime un giudizio netto e senza mezzi termini, preferendo invece sostenere la candidatura di Hofmann. La sfida si fa sempre più accesa, con i candidati pronti a confrontarsi sui temi chiave per il futuro del territorio.
“Ho letto il Progetto elaborato dal Gruppo dei Civici, in occasione delle elezioni per il presidente della Provincia di Lecco il prossimo 24 gennaio, e non l'ho trovato per nulla convincente”. Inizia così la presa di posizione di Dante De Capitani, sindaco di Pescate ed esponente civico di area. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
