Volpato | Ho grandi aspettative Mourinho e Matic vi racconto

L’esterno del Sassuolo: “Ecco cosa mi ha detto Grosso il primo giorno” Cristian Volpato ha speso parole di elogio per mister Grosso nel corso della sua intervista a ‘Football 360 Australia’: “Posso solo dire cose positive su di lui. Quando è arrivato, mi ha detto: ‘Voglio farti diventare un vero calciatore’. Hai le qualità giuste, ce la puoi fare. Da quel giorno abbiamo avuto alti e bassi, però tendo sempre a seguire suoi consigli visto che lui ce l’ha fatta”. (AnsaFoto) – Calciomercato.it 12 presenze, 1 gol e 4 assist, l’annata di Volpato è positiva, anche se ha i mezzi per fare ancora meglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

