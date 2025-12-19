Volpato | Ho grandi aspettative Mourinho e Matic vi racconto
L’esterno del Sassuolo: “Ecco cosa mi ha detto Grosso il primo giorno” Cristian Volpato ha speso parole di elogio per mister Grosso nel corso della sua intervista a ‘Football 360 Australia’: “Posso solo dire cose positive su di lui. Quando è arrivato, mi ha detto: ‘Voglio farti diventare un vero calciatore’. Hai le qualità giuste, ce la puoi fare. Da quel giorno abbiamo avuto alti e bassi, però tendo sempre a seguire suoi consigli visto che lui ce l’ha fatta”. (AnsaFoto) – Calciomercato.it 12 presenze, 1 gol e 4 assist, l’annata di Volpato è positiva, anche se ha i mezzi per fare ancora meglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Matic: “Ho scelto la Roma per Mourinho, perché ho lasciato? Meritavo più rispetto”
Leggi anche: Matic, regia pulita ed essenziale. A Volpato manca solo il gol
Volpato: Voglio diventare uno dei migliori in Europa, il Sassuolo ha riposto fiducia in me; Volpato: Voglio diventare uno dei migliori d'Europa. Poi il retroscena su Grosso.
Volpato: "Voglio diventare uno dei migliori in Europa, il Sassuolo ha riposto fiducia in me" - Cristian Volpato, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista al portale australiano Football 360 Australia, eccone di seguito alcuni. tuttomercatoweb.com
Volpato: "Mourinho è stato come un padre. Sono grato a Totti" - L'ex calciatore giallorosso: "Mi sono innamorato di Dybala, di Cristiano Ronaldo per la sua mentalità e di tutti i giocatori dell'Italia del 2006 perché hanno vinto i Mondiali" ... ilromanista.eu
Volpato: "Mourinho come un padre. Sono molto grato a Totti" - Durante il podcast Football 360 Australia, Cristian Volpato, ex Roma attualmente al Sassuolo, ha ... msn.com
Volpato: Dybala e Matic, esempi da seguire Nel corso di una lunga intervista a Football 360 Australia, Cristian Volpato ha parlato anche dei suoi grandi riferimenti calcistici e delle figure che lo hanno segnato maggiormente nel suo percorso. Tra questi spi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.