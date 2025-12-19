Volotea attiva la linea Ancona-Madrid l' offerta sarà disponibile per tutto il periodo natalizio

Volotea lancia la nuova rotta Ancona-Madrid, disponibile durante tutto il periodo natalizio. Il primo volo decolla oggi, 19 dicembre, collegando in modo esclusivo le Marche con la capitale spagnola. Un’opportunità unica per scoprire le bellezze di Madrid e vivere un’esperienza di viaggio comoda e conveniente, grazie alla specializzazione di Volotea nei collegamenti tra le città di medie dimensioni europee.

Volo da Ancona a Madrid da 19 dicembre per il periodo natalizio - Dal prossimo 19 dicembre, per tutto il periodo delle festività natalizie, sarà attivo dall'aeroporto delle Marche di Ancona- ansa.it

Volotea aggiunge Napoli e arriva a 6 collegamenti. Barcellona, Parigi e Catania attive. Olbia solo per l’estate, rotta su Madrid a Natale - Se Dat si è accaparrata le “top cities” Roma e Milano, la compagnia spagnola ha vinto la gara per ... corriereadriatico.it

Volotea continua a puntare sull’aeroporto di Verona annunciando il ritorno del collegamento per Comiso, già operato in passato. La rotta sarà attiva dal 31 marzo al 31 ottobre 2026, con due frequenze settimanali, martedì e venerdì. Questa novità si aggiunge - facebook.com facebook

