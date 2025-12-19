Volotea attiva la linea Ancona-Madrid l' offerta sarà disponibile per tutto il periodo natalizio

Volotea lancia la nuova rotta Ancona-Madrid, disponibile durante tutto il periodo natalizio. Il primo volo decolla oggi, 19 dicembre, collegando in modo esclusivo le Marche con la capitale spagnola. Un’opportunità unica per scoprire le bellezze di Madrid e vivere un’esperienza di viaggio comoda e conveniente, grazie alla specializzazione di Volotea nei collegamenti tra le città di medie dimensioni europee.

FALCONARA MARITTIMA – Le Marche e la Spagna sono un po’ più vicine. Decolla infatti oggi, venerdì 19 dicembre, il primo volo del collegamento tra Ancona e Madrid, operato in esclusiva da Volotea, la compagnia aerea specializzata nei viaggi da e per le piccole e medie città europee.La rotta, fa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

