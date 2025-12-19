Volley - serie D Avis ok nell’anticipo Domani le altre sfide
Nel campionato di serie D femminile, Lavachiara Buggiano punta a conquistare i tre punti nell’anticipo di domani alle 21, sperando di iniziare le festività con il piede giusto. Avis ha già ottenuto una vittoria importante, mentre domani altre sfide metteranno in gioco i soggetti coinvolti nel girone C. Un’occasione per consolidare posizioni e vivere con entusiasmo il proseguo della stagione.
Conquistare i 3 punti per trascorrere bene le festività. Nel girone C del campionato femminile di serie D è l’obiettivo di Lavachiara Buggiano, sabato dalle 21.15 al PalaSpadoni contro Firenze, Pistoia Volley La Fenice, sabato dalle 18 a Riotorto, e Volley Aglianese, sabato dalle 18 al PalaCapitini con Rufina. Nel girone B di D maschile, sabato di gioco per la Zona Mazzoni Pieve Volley, che ospiterà dalle 21 alla palestra "King" la capolista Norcineria Toscana di Foiano della Chiana. Non si ferma più l’ex Calimero Avis Volley Pistoia, cui ha giovato l’arrivo di Anna Agostini sulla panchina: in settimana ha anticipato contro il Firenze Ovest, imponendosi 3-2 (25-14, 11-25, 24-26, 25-19, 15-12). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
