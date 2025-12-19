Nel campionato di serie D femminile, Lavachiara Buggiano punta a conquistare i tre punti nell’anticipo di domani alle 21, sperando di iniziare le festività con il piede giusto. Avis ha già ottenuto una vittoria importante, mentre domani altre sfide metteranno in gioco i soggetti coinvolti nel girone C. Un’occasione per consolidare posizioni e vivere con entusiasmo il proseguo della stagione.

© Sport.quotidiano.net - Volley - serie D. Avis ok nell’anticipo. Domani le altre sfide

Conquistare i 3 punti per trascorrere bene le festività. Nel girone C del campionato femminile di serie D è l’obiettivo di Lavachiara Buggiano, sabato dalle 21.15 al PalaSpadoni contro Firenze, Pistoia Volley La Fenice, sabato dalle 18 a Riotorto, e Volley Aglianese, sabato dalle 18 al PalaCapitini con Rufina. Nel girone B di D maschile, sabato di gioco per la Zona Mazzoni Pieve Volley, che ospiterà dalle 21 alla palestra "King" la capolista Norcineria Toscana di Foiano della Chiana. Non si ferma più l’ex Calimero Avis Volley Pistoia, cui ha giovato l’arrivo di Anna Agostini sulla panchina: in settimana ha anticipato contro il Firenze Ovest, imponendosi 3-2 (25-14, 11-25, 24-26, 25-19, 15-12). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Promozione. Colli Marittimi male nell’anticipo. Oggi Mobilieri-Cerbaia e le altre

Leggi anche: Volley, Perugia liquida Cuneo nell’anticipo dell’undicesimo turno di SuperLega

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Volley - serie D. Avis ok nell’anticipo. Domani le altre sfide; Serie D maschile: diramato il calendario. Le ambizioni di Zona Mazzoni e Avis Volley; Volley Serie d donne. Poker di Buggiano. Male l’Aglianese; Le probabili formazioni di Udinese-Napoli: torna Spinazzola.

Volley Busca – Fie & Fiöi: vittorie per la Serie C Maschile e Serie D Femminile che conquista il derby - Sabato sera è stato tempo di derby tra Centallo e Busca con le padrone di casa che schierano 5 su 7 titolari ex della sfida. tuttosport.com