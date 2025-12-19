Volley la capolista Rubicone chiude il 2025 a Fermo | Non sottovalutiamo nessuno
La Sab Group Rubicone chiude il 2025 con un impegno importante a Fermo, affrontando la Don Celso Volley nell’ultimo match dell’anno prima della pausa natalizia. La squadra, attualmente in testa alla classifica, si prepara a scendere in campo con determinazione, consapevole dell’importanza di ogni gara. Un’occasione per confermare la leadership e dimostrare che non sottovalutano nessuno nel cammino verso il successo.
Ultimo appuntamento del 2025 prima della pausa natalizia per la Sab Group Rubicone, attesa sabato sera alle 21 sul campo della Don Celso Volley di Fermo. I gialloblù, in testa al girone D di Serie B, vogliono chiudere l’anno solare confermando il momento positivo e proseguendo il proprio percorso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Volley, la capolista Rubicone si sbarazza 3-0 di Grottazzolina
Leggi anche: Volley, Rubicone batte Bologna in trasferta e si conferma capolista del girone D
Volley, la capolista Rubicone si sbarazza 3-0 di Grottazzolina; La Sab Group non si ferma. Ko anche Grottazzolina; Volley la capolista Rubicone si sbarazza 3-0 di Grottazzolina.
Volley, la capolista Rubicone si sbarazza 3-0 di Grottazzolina - La prossima giornata, ultima del 2025 prima della sosta natalizia, vedrà i gialloblù impegnati in trasferta a Fermo contro TSP Don Celso Volley ... cesenatoday.it
Pallavolo, in B maschile una romagnola in fuga - La Sab Rubicone allunga in vetta al gir. centropagina.it
Volley, Rubicone batte Bologna in trasferta e si conferma capolista del girone D - Da segnalare la prestazione super di Mazzotti, autore di 20 punti, praticamente immarcabile per tutta la serata ... cesenatoday.it
Le amaranto capolista affrontano la Coressence Filadelfia Cup Volley puntando alla continuità, con buone notizie dall’infermeria e lo sguardo già al 2026 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.