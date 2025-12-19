Volley la capolista Rubicone chiude il 2025 a Fermo | Non sottovalutiamo nessuno

La Sab Group Rubicone chiude il 2025 con un impegno importante a Fermo, affrontando la Don Celso Volley nell’ultimo match dell’anno prima della pausa natalizia. La squadra, attualmente in testa alla classifica, si prepara a scendere in campo con determinazione, consapevole dell’importanza di ogni gara. Un’occasione per confermare la leadership e dimostrare che non sottovalutano nessuno nel cammino verso il successo.

Ultimo appuntamento del 2025 prima della pausa natalizia per la Sab Group Rubicone, attesa sabato sera alle 21 sul campo della Don Celso Volley di Fermo. I gialloblù, in testa al girone D di Serie B, vogliono chiudere l’anno solare confermando il momento positivo e proseguendo il proprio percorso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

