Volley A2 Virtus Aversa Academy | morale alto in vista del Catania

Dopo il netto 3-0 rifilato al Macerata, morale alto per la Virtus Aversa Academy che ha consolidato il terzo posto nel torneo A2 di pallavolo. Il gruppo sta acquisendo sempre più amalgama e consapevolezza nei propri mezzi, come spiegato da Ignazio Nappa, assistente allenatore del club casertano. "La gara di Macerata – ha detto sui canali social della società – è stata una gara molto attenta. I ragazzi hanno davvero fatto in modo di superare anche le problematiche iniziali. Tutto quello che era stato provato in settimana lo hanno applicato in campo. Ora ci aspettano due gare sulla carta accessibili, ma con delle difficoltà contro squadre che erano partite con obiettivi importanti.

