Volley A1 femminile Bartoccini MC Restauri Perugia - Savino Del Bene Scandicci | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta
Sabato 20 dicembre alle 20.30 al Pala Barton Energy si sfideranno Perugia e Scandicci in un match di grande fascino. Le campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci affrontano la Bartoccini MC Restauri Perugia in una partita che promette emozioni e spettacolo. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire in diretta questa sfida imperdibile nel campionato di volley femminile di A1.
Sarà una serata che andrà ben oltre il campo quella di sabato 20 dicembre, quando alle 20.30, al Pala Barton Energy, la Bartoccini MC Restauri Perugia ospiterà le fresche campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci. Prima ancora che la palla voli sopra la rete, protagonista sarà il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
