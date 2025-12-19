Vogliono tapparci la bocca
Recentemente, una copertina di «Panorama» che criticava gli operatori delle ONG è stata sanzionata, con l’obiettivo di censurare il nostro modo di raccontare le loro azioni. Una querela mirata a silenziare le voci che cercano di portare alla luce aspetti spesso nascosti di questa realtà, limitando il diritto di informazione e di critica.
Sanzionata una copertina di «Panorama» che criticava gli operatori delle Ong. L’obiettivo della querela era impedirci di raccontare come agiscono. Nessuno s’indigna per la libertà di informazione a rischio? In Italia non si può dire che chi non rispetta la legge è un pirata. Un giudice del tribunale di Milano ha infatti deciso che definirlo tale, anche se il mancato rispetto di un divieto non è frutto di un errore ma di una deliberata e consapevole scelta, è diffamazione. Così ha condannato me e Panorama a risarcire con 80.000 euro sette Ong. Tutto nasce da una copertina del settimanale di cui sono direttore. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Caso-Osimhen, da Torino vogliono un vogliono un altro processo, ma il Napoli è già stato assolto due volte.
Leggi anche: Non nascondere la tua bocca
Vogliono tapparci la bocca.
Tesei alla maggioranza, state cercando di tapparci la bocca - È ora di fare chiarezza, quella chiarezza che in questo mese e mezzo non c'è stata mai dando luogo ad una continua enunciazione di numeri, di cose ... ansa.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.