Vogliono tapparci la bocca.

Recentemente, una copertina di «Panorama» che criticava gli operatori delle ONG è stata sanzionata, con l’obiettivo di censurare il nostro modo di raccontare le loro azioni. Una querela mirata a silenziare le voci che cercano di portare alla luce aspetti spesso nascosti di questa realtà, limitando il diritto di informazione e di critica.

Sanzionata una copertina di «Panorama» che criticava gli operatori delle Ong. L’obiettivo della querela era impedirci di raccontare come agiscono. Nessuno s’indigna per la libertà di informazione a rischio? In Italia non si può dire che chi non rispetta la legge è un pirata. Un giudice del tribunale di Milano ha infatti deciso che definirlo tale, anche se il mancato rispetto di un divieto non è frutto di un errore ma di una deliberata e consapevole scelta, è diffamazione. Così ha condannato me e Panorama a risarcire con 80.000 euro sette Ong. Tutto nasce da una copertina del settimanale di cui sono direttore. 🔗 Leggi su Laverita.info

