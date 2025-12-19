Voci dal mare | la generazione che non tace

Voci dal mare è un appuntamento che dà voce ai giovani per condividere idee, sogni e sfide del presente. Un momento di riflessione e impegno civile promosso dai Giovani Democratici di Lecco, che invitano a partecipare domenica 21 dicembre alle 18 presso il Circolo Arci Promessi Sposi. Un'occasione per ascoltare, dialogare e rafforzare la propria voce nel tessuto della comunità.

I Giovani Democratici di Lecco promuovono un momento di approfondimento e mobilitazione civile per domenica 21 dicembre alle ore 18 presso il Circolo Arci Promessi Sposi (Viale Lombardia 7).L’evento, dal titolo "", punta a riportare l'attenzione pubblica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

