Vladimir Putin non solo guerra | Sì sono innamorato

Vladimir Putin sorprende ancora: tra crisi internazionali, tensioni con Nato e Stati Uniti, e questioni demografiche, il leader russo affronta ogni tema caldo nella sua conferenza stampa di fine anno. E questa volta, oltre alle questioni geopolitiche, ha fatto un'inedita rivelazione personale, svelando un lato inaspettato di sé.

Dalla guerra in Ucraina ai rapporti con la Nato e gli Stati Uniti, fino ai temi demografici e a una rivelazione personale: Vladimir Putin ha toccato tutti i dossier centrali nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, arrivando anche a confessare di essere innamorato. Il presidente russo ha parlato davanti a un enorme sfondo dal pesantissimo significato simbolico: una mappa della Russia che includeva anche parti del territorio ucraino, un’immagine che ha accompagnato per ore il suo messaggio politico e militare. A sottolinearlo è stata la Bbc, evidenziando che "gli eventi organizzati da Vladimir Putin sono spesso ricchi di simbolismo e questa volta anche l’allestimento trasmette un messaggio senza compromessi all’Ucraina e ai suoi alleati". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

