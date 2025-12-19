Vivono tra i rifiuti negli anfratti del palazzo ex Inps commercianti esasperati | Abbiamo paura VIDEO
Materassi, scarpe, valigie e bottiglie a due passi da un giardinetto destinato ai bambini dei quali però non c'è neanche l’ombra. Tra il palazzo ex Inps e il giardino di via Galliano, recentemente riaperto dopo essere stato ripulito, vivono delle persone in stato di forte marginalità. Dormono tra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
