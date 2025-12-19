Inter News 24 L’ex portiere, Emiliano Viviano, commenta così la scelta di Chivu di schierare Josep Martinez titolare in Bologna Inter. Negli studi di SportMediaset, l’ex portiere e oggi opinionista Emiliano Viviano ha analizzato con favore la sorprendente decisione del tecnico nerazzurro Cristian Chivu di schierare Josep Martínez titolare nella delicata semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Commentando l’esclusione di Sommer, Viviano ha sottolineato come non sia la prima volta che l’allenatore della Beneamata compie scelte coraggiose nella gestione della rosa. Secondo l’ex estremo difensore, la mossa è assolutamente condivisibile e strategica: per valutare davvero l’affidabilità e il carattere del portiere spagnolo, è fondamentale gettarlo nella mischia proprio in partite a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Internews24.com

Viviano caldeggia la scelta di Chivu: «D'accordo con la sua decisione di mettere Josep Martinez, non è la prima volta che…»

