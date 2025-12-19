Viterbo a portata di clic | cos’è il Sit la nuova mappa intelligente della città

Scopri Viterbo come mai prima d'ora grazie al Sit, la mappa intelligente che rivoluziona la fruizione della città. Abbandona le vecchie mappe ingiallite e consulta in modo semplice e immediato il Piano regolatore aggiornato, accessibile ovunque e in tempo reale. Una nuova frontiera per esplorare, pianificare e conoscere Viterbo, rendendo ogni visita o progetto più facile e consapevole.

Oggi per consultare il Piano regolatore, che risale al 1979, a disposizione dell'utente c'è una mappa cartacea, consumata dal tempo, con legende ormai illeggibili. Per decenni, l'urbanistica a Viterbo è stata anche questo: una corsa a ostacoli tra archivi polverosi e incertezze burocratiche.

