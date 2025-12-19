Vita da Rolexari | un abbraccio e spariscono 30mila euro in un soffio
Serve un occhio allenato, ma anche manualità, sangue freddo e una certa dose di sfrontatezza criminale per strappare un orologio. Serve una vista da cecchino, perché non è facile riconoscere con uno sguardo un Rolex, un Audemars Piguet o un Patek Philippe. Specie se chi lo indossa sta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Fanno shopping (senza pagare): spariscono vestiti da centinaia di euro
Leggi anche: Fanno shopping (senza pagare): spariscono vestiti da centinaia di euro
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.