Visita guidata alla scoperta dei presepi in centro storico
L'Associazione Italiana Amici del Presepe di Forlì e il Comitato di Quartiere 4 organizzano per sabato 20 dicembre una visita guidata ai presepi del centro, in particolare ai presepi di San Mercuriale, del Comune, della Fondazione e del Duomo. Ritrovo alle 15 in Piazza Saffi, in corrispondenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Visita guidata alla scoperta dei tesori nascosti di Bari vecchia
Visita guidata al Presepe dei Cappuccini - Sabato 13 dicembre 2025, Genova Cultura Aps organizza una visita guidata al Presepe dei Cappuccini (piazzetta San Caterina Fieschi adorno), con partenza alle ore 15. mentelocale.it
Tour guidato alla scoperta dell’antico borgo e dei presepi - Domenica 29 dicembre la Destination Managemente Company dei Percorsi del Savio propone una nuova esperienza in ... ilrestodelcarlino.it
Il Museo del Presepe di Dalmine - Visita guidata di tutto l'allestimento con operatore interno, che condurrà tra vetrine, teche e ricostruzioni laboratoriali. ecodibergamo.it
