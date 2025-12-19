Virtus Imola Condizioni terribili Freddo e cadute

Virtus Imola si prepara a rigiocare la partita contro Casoria, dopo le condizioni difficili e le cadute che hanno caratterizzato l'incontro. La federazione ha confermato il ripristino della gara, chiarendo che si riprenderà da zero, con la prima palla a due. Imola potrà schierare Stankevicius e, se possibile, recuperare Metsla e Boev, pronti a ripartire con rinnovato entusiasmo.

© Sport.quotidiano.net - Virtus Imola. "Condizioni terribili. Freddo e cadute» Casoria–Virtus si rigiocherà. Questo è certo. Bisogna solamente capire bene il come e il quando. Il come sarà rialzando la prima palla a due, quindi da 0-0, visto che nella comunicazione della federazione si parla di rigiocare, e non di riprendere, quindi Imola potrà schierare Stankevicius ed, eventualmente i due assenti ( Metsla e Boev ). Per quando riguarda il recupero, la proposta avanzata ieri dal diesse di Casoria, Pino Corvo, alla quale la Virtus risponderà oggi, è recuperare il 7 di gennaio. Perché da regolamento il match va rigiocato entro e non oltre 21 giorni. In sostanza la Virtus giocherebbe a Ferrara il 4 gennaio, poi andrebbe a Casoria il giorno dopo l' Epifania e sabato 10 ospiterebbe Caserta.

