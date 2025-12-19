Virtus cuore e rimpianti | Edwards ne mette 29 ma la Stella Rossa vince in volata
Si ferma a un solo punto di distanza l'impresa della Virtus Olidata Bologna nel catino della Crvena Zvezda. Finisce 90-89 per i padroni di casa una partita che è stata un vero e proprio spot per il basket europeo: sorpassi, controsorpassi e un’intensità agonistica fuori dal comune.Nonostante la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
