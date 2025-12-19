Violenza sessuale sul bus vittima chiama il 112 e i carabinieri bloccano il mezzo | arrestato 26enne

Un grave episodio di violenza sessuale si è verificato a bordo di un autobus, quando la vittima ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno bloccato il mezzo e arrestato un 26enne responsabile dell’aggressione. La tempestiva reazione delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’autore e di garantire la sicurezza della vittima.

Violenza sessuale a bordo del bus, vittima chiama il 112 e i carabinieri bloccano il mezzo: arrestato 26enne. È successo a San Severo, dove i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne residente a Foggia, accusato di violenza sessuale, reato che sarebbe. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

