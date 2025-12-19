Violenza sessuale su un alunno 11enne fuori dalla scuola | choc a Palermo Indaga la Procura dei Minori

Un grave episodio scuote Palermo: un bambino di 11 anni è stato vittima di violenza sessuale da parte di un gruppo di ragazzi all’uscita dalla scuola. L’incidente ha suscitato forte sdegno e preoccupazione nella comunità, mentre la Procura dei Minori avvia le indagini per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia.

Un bambino di undici anni sarebbe stato aggredito sessualmente da un gruppo di ragazzi all'uscita della scuola in un comune in provincia di Palermo.

