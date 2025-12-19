Violenza sessuale minorile a Salerno due minori collocati in comunità

A Salerno, due minorenni sono stati collocati in comunità a seguito di un grave episodio di violenza sessuale avvenuto l’estate scorsa. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità nei confronti dei due diciassettenni, indagati per un episodio che ha suscitato grande attenzione nella provincia.

© Zon.it - Violenza sessuale minorile a Salerno, due minori collocati in comunità Violenza sessuale minorile a Salerno: nella mattinata del 16 dicembre la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di due minorenni, entrambi diciassettenni, indagati per un grave episodio avvenuto la scorsa estate in una località balneare della provincia. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Salerno su richiesta della Procura competente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalirebbero alla notte tra il 15 e il 16 agosto, in concomitanza con i festeggiamenti di Ferragosto. In quella circostanza, sempre nel rispetto della presunzione di innocenza che vale fino a sentenza definitiva, i due giovani avrebbero approfittato dello stato di alterazione psicofisica di una coetanea, dovuto all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, conducendola in un'area isolata nei pressi di una spiaggia dove si stava svolgendo un falò.

Salerno, violenza sessuale su una minorenne a Ferragosto: due 17enni collocati in comunità - I fatti risalgono alla notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, in una località balneare della provincia di Salerno. agro24.it

Violenza sessuale su 16enne in Campania, arrestati due minorenni - Il fatto sarebbe avvenuto durante un falò, nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorsi, in una nota località balneare del Salernitano ... msn.com

