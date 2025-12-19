Violenza sessuale di gruppo su una 16enne | arrestati due 17enni La ragazza stuprata durante il falò di Ferragosto

Due minorenni sono stati arrestati in provincia di Salerno per aver violentato una ragazza di 16 anni durante un falò di Ferragosto. L’episodio, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 agosto, ha scosso la comunità. Le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto, mentre la ragazza sta ricevendo supporto e assistenza.

La violenza sessuale, avvenuta nella provincia di Salerno, risale alla notte tra il 15 e il 16 agosto. Dopo mesi di indagini, la polizia ha arrestato i due minorenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Violenza sessuale di gruppo dopo il falò di Ferragosto, a Salerno: condotti in comunità due minori Leggi anche: Accusato di violenza sessuale su una ragazza durante una festa a Pinerolo: l'accusa chiede tre anni e cinque mesi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Violenza sessuale di gruppo dopo il falò di Ferragosto, a Salerno: condotti in comunità due minori; Violenza sessuale di gruppo su una minore: la Polizia di Stato esegue misure cautelari per due diciassettenni; Riscrittura del traffico di influenze illecite: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 185/2025); Roma, violenza sessuale di gruppo: vittima una ragazza. 29enne condannato a sei anni. Violenza sessuale su un alunno 11enne fuori dalla scuola: choc a Palermo. Indaga la Procura dei Minori - Un bambino di undici anni sarebbe stato aggredito sessualmente da un gruppo di ragazzi all'uscita della scuola in un comune in provincia di Palermo. orizzontescuola.it Accusati di violenza sessuale di gruppo in un motel di Cornaredo, confermata l’assoluzione per 3 giovani - Sono stati assolti anche in Appello i 3 ragazzi accusati di stupro di gruppo ai danni di una 23enne in un motel di Cornaredo (Milano) ... fanpage.it

Tre indagati per violenza sessuale a 16enne in un locale - Tre cittadini pakistani sono al centro di un'indagine dei carabinieri di Treviso su una violenza sessuale nei confronti di una 16enne che sarebbe avvenuta in un locale di girarrosto kebab della ... ansa.it

Catturato a Tenerife 69enne di Ugento ricercato per violenza sessuale Latitante dal 2022, era stato condannato dalla Corte d’Appello di Lecce a oltre 4 anni di reclusione Il link dell’articolo è nel primo commento - facebook.com facebook

Violenza sessuale su una sedicenne: «Rapporto consenziente, ma poi gli dissi di fermarsi». Ventenne condannato a 16 mesi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.