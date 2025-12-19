Violenza di genere e minori | firmato il protocollo per la pronta reperibilità di psicologi e neuropsichiatri

Un nuovo protocollo rafforza la tutela dei minori vittime di violenza di genere, assicurando la pronta reperibilità di psicologi e neuropsichiatri specializzati. Sinergie tra istituzioni mirano a garantire interventi tempestivi e qualificati durante le indagini, per supportare al meglio i giovani coinvolti in reati ad alto impatto traumatico. Un passo importante per rafforzare la protezione e il sostegno dei soggetti più vulnerabili in momenti delicati.

Sinergie interistituzionali per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa volto a garantire la pronta reperibilità di esperti in psicologia e in neuropsichiatria infantile durante gli atti di indagine che coinvolgono vittime di reati ad alto impatto traumatico, con particolare riferimento ai minori.

