Violentato dal branco fuori da scuola | il racconto choc di un ragazzino scatta la denuncia dei genitori

Un episodio drammatico scuote la comunità: un ragazzino denuncia di essere stato vittima di violenza da parte di un gruppo di coetanei fuori dalla scuola. La situazione si è aggravata, trasformandosi in abusi sessuali che hanno portato i genitori a presentare denuncia. Un racconto che mette in luce la gravità di certe realtà e l’urgenza di interventi efficaci per tutelare i minori.

Bimbo di 11 anni violentato fuori dalla scuola in un paese delle Madonie - Sarebbe stato violentato fuori da scuola da un gruppo di ragazzini che frequentavano il suo stesso istituto. blogsicilia.it

Bambino di 11 anni «violentato dai compagni all'uscita da scuola»: la denuncia dei genitori a Palermo, il piccolo è sotto choc - facebook.com facebook

