Un mese dopo la tragica morte di Muhammed Kendirci, il quindicenne di Bozova, emergono dettagli sconvolgenti sulla violenza subita. La comunità piange la perdita precoce, mentre le indagini si intensificano con l'arresto dei responsabili. La vicenda scuote le coscienze e solleva domande sulla sicurezza e sulla giustizia, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi conosce la drammatica storia di un ragazzo spezzato troppo presto.

© Leggo.it - Violentato con un tubo compressore, un mese dalla morte del 15enne: «Verrai nei miei sogni oggi, figlio mio?». Le indagini e l'arresto

È passato un mese da quel tragico 19 novembre 2025, quando Muhammed Kendirci, quindicenne di Bozova, in Turchia, è morto dopo essere stato sottoposto a violenza fisica durante un. 🔗 Leggi su Leggo.it

Leggi anche: Violentato dai colleghi con un tubo compressore durante l'apprendistato, 15enne muore dopo cinque giorni di agonia: «L'intestino è esploso»

Leggi anche: Orrore su un ragazzo 15enne, violenze atroci. “Con il tubo del compressore!”. Fino alla morte

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Violentato con un tubo compressore, un mese dalla morte del 15enne: «Verrai nei miei sogni oggi, figlio mio?». Le indagini e l'arresto.

Torturato dai colleghi, muore 15enne: «L'hanno violentato con un tubo compressore». Un arresto, è caccia ai complici - Un episodio tragico e brutale è avvenuto a Bozova, un distretto della provincia turca di Sanliurfa, dove Muhammed Kendirci ha perso la vita dopo essere stato vittima di un'aggressione. leggo.it

Violentato dai colleghi con un tubo compressore durante l'apprendistato, 15enne muore dopo cinque giorni di agonia: «L'intestino è esploso» - Il quindicenne Muhammad Kendirci, apprendista in una falegnameria, è stato vittima di una violenza brutale da parte di due colleghi che l’hanno definita “uno scherzo”. corriereadriatico.it

Torturato dai colleghi, muore 15enne: «L'hanno violentato con un tubo compressore». Un arresto, è caccia ai complici - Il giovane è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia ... leggo.it

Femminicidio nelle Marche, trovato l'uomo che ha ucciso la moglie massacrandola di botte e colpendola con un tubo di ferro: «È ferito» - facebook.com facebook