Violenta due minorenniarrestato 19enne

17.16 Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver violentato due ragazze minorenni. Le violenze si sono consumate ai danni di una 15enne e di una 16enne. Le minorenni sono state individuate da sole in una stazione della metropolitana, pedinate fino a casa e aggredite dopo aver aperto la porta d'ingresso. Il 19enne è stato individuato grazie ai vestiti che indossava, trovati in casa, e all'uso di un monopattino arancione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

