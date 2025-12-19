AGI - Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato con l'accusa di avere violentato due ragazze minorenni, una 15enne a Bussero (MI) il 12 agosto 2025; e una sedicenne a Milano il 19 settembre 2025. L'attenzione degli inquirenti è nata dall'identico modus operandi posto in essere in occasione delle due violenze: le minorenni da sono state individuate da sole in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago) e da lì è iniziato un pedinamento delle vittime, fino alla loro abitazione, dove le malcapitate, una volta aperto il portone di casa, venivano aggredite. Lo stupratore riconosciuto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Violenta due minorenni pedinate dall'uscita della metro, arrestato 19enne

Leggi anche: Milano: due minorenni pedinate e violentate, arrestato 19enne

Leggi anche: Paura a Milano, due minorenni pedinate e violentate: arrestato 19enne ecuadforiano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Milano: due minorenni pedinate e violentate, arrestato 19enne.

Violenta due minorenni pedinate dall'uscita della metro, arrestato 19enne - Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato con l'accusa di avere violentato due ragazze minorenni, una 15enne a Bussero (MI) il 12 agosto 2025; e una sedicenne a Milano il 19 settembre 2025. msn.com