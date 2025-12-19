Violenta due minorenni pedinate dall' uscita della metro arrestato 19enne

AGI - Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato con l'accusa di avere violentato due ragazze minorenni, una 15enne a Bussero (MI) il 12 agosto 2025; e una sedicenne a Milano il 19 settembre 2025. L'attenzione degli inquirenti è nata dall'identico modus operandi posto in essere in occasione delle due violenze: le minorenni da sono state individuate da sole in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago) e da lì è iniziato un pedinamento delle vittime, fino alla loro abitazione, dove le malcapitate, una volta aperto il portone di casa, venivano aggredite. Lo stupratore riconosciuto. 🔗 Leggi su Agi.it

