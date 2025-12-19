Violenta due minorenni pedinate dall' uscita della metro arrestato 19enne
AGI - Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato con l'accusa di avere violentato due ragazze minorenni, una 15enne a Bussero (MI) il 12 agosto 2025; e una sedicenne a Milano il 19 settembre 2025. L'attenzione degli inquirenti è nata dall'identico modus operandi posto in essere in occasione delle due violenze: le minorenni da sono state individuate da sole in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago) e da lì è iniziato un pedinamento delle vittime, fino alla loro abitazione, dove le malcapitate, una volta aperto il portone di casa, venivano aggredite. Lo stupratore riconosciuto. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Milano: due minorenni pedinate e violentate, arrestato 19enne
Leggi anche: Paura a Milano, due minorenni pedinate e violentate: arrestato 19enne ecuadforiano
Milano: due minorenni pedinate e violentate, arrestato 19enne.
Violenta due minorenni pedinate dall'uscita della metro, arrestato 19enne - Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato con l'accusa di avere violentato due ragazze minorenni, una 15enne a Bussero (MI) il 12 agosto 2025; e una sedicenne a Milano il 19 settembre 2025. msn.com
Milano, arrestato giovane accusato di due violenze su minorenni - E' stato arrestato un 19enne ecuadoriano accusato di avere violentato due ragazze minorenni. iltempo.it
FLASH: Milano, due minorenni pedinate in monopattino e violentate: arrestato un 19enne - I carabinieri ricostruiscono due aggressioni avvenute tra Milano e Bussero con lo stesso modus operandi: pedinamenti dalla metro fino ai portoni di casa ... affaritaliani.it
Milano, violenza sessuale su due minorenni. Arrestato 19 enne x.com
Messina. Psicologi e neuropsichiatri per la tutela dei minorenni vittime di violenza Firmato un protocollo d’intesa tra la Procura, l’Università, l’Ordine degli Psicologi e gli ospedali di Messina e provincia... - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.