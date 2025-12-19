Vincenzo Zaccheo presidente della Fondazione Latina e quella nomina che divide

Vincenzo Zaccheo, nominato presidente della Fondazione Latina, ha suscitato divisioni e discussioni nell’ambiente culturale. La scelta, proposta dal ministro Alessandro Giuli, ha acceso un acceso dibattito sulla gestione e il futuro delle celebrazioni per il centenario della città. La sua nomina rappresenta un momento di confronto tra diverse sensibilità e visioni per il rilancio del patrimonio e delle iniziative culturali di Latina.

E’ quello di Vincenzo Zaccheo, come ormai si sa, il nome indicato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli per la presidenza della Fondazione Latina, l’ente chiamato a coordinare le iniziative per il centenario del capoluogo pontino. Una notizia, che ha colto di sorpresa i più, resa nota nella. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Fondazione Centenario, Vincenzo Zaccheo è il presidente Leggi anche: Latina 2032, ritorno al passato: Zaccheo tra grandi sogni e progetti naufragati Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Fondazione Centenario, Vincenzo Zaccheo è il presidente; Vincenzo Zaccheo presidente della Fondazione Centenario; Il Ministero della Cultura nomina Vincenzo Zaccheo Presidente della Fondazione Latina 2032; Zaccheo presidente della Fondazione Centenario, le reazioni dei capigruppo. Fondazione Latina 2032, l’Assessore Palazzo si congratula con Vincenzo Zaccheo per la nomina a presidente - L’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, esprime le proprie congratulazioni a Vincenzo Zaccheo per la nomina a presidente della Fondazione Latina 2032, dis ... latinaquotidiano.it

Centenario di Latina, Vincenzo Zaccheo alla guida della Fondazione - Nessun colpo di scena, nessuna sorpresa, una scelta come si suole dire nel nome della continuità. ilmessaggero.it

Crea: “Congratulazioni a Vincenzo Zaccheo per la sua nomina a Presidente della Fondazione Latina 2032” - NewTuscia – ROMA – “Esprimo le mie congratulazioni a Vincenzo Zaccheo per la sua nomina a Presidente della Fondazione Latina 2032, da parte dal Ministero della Cultura d’intesa con il Comune di Latin ... newtuscia.it

Latina Oggi. . Le prime parole di Vincenzo Zaccheo sulla nomina a presidente della Fondazione #Latina2032 - facebook.com facebook

Latina 2032, Vincenzo Zaccheo nominato presidente della Fondazione x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.