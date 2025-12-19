Villarreal-Barcellona domenica 21 dicembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Trasferta molto impegnativa per la capolista

Domenica 21 dicembre 2025 alle 16:15 va in scena Villarreal-Barcellona, una sfida imperdibile che chiude l’anno solare. La capolista Blaugrana affronterà una trasferta difficile contro il terzo in classifica, il Villarreal, che conta due partite in meno. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per un confronto tra due squadre in cerca di punti pesanti nella corsa alla vetta.

© Infobetting.com - Villarreal-Barcellona (domenica 21 dicembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Trasferta molto impegnativa per la capolista L'ultima partita dell'anno solare del Barcellona sarà una sfida d'alta classifica: la capolista farà visita al Villarreal, terzo in classifica ma con ben due gare in meno rispetto alle squadre d'alta classifica. I valenciani infatti non hanno anticipato la gara del diciannovesimo turno come le loro rivali, impegnate in Supercopa, e hanno saltato la gara.

Villarreal-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming - Barcellona si giocherà domenica 21 dicembre alle 16:15 all'Estadio de la Ceramica, che per l’occasione sarà completamente esaurito. tag24.it

Villarreal-Barcellona, la partita di Liga a Miami è stata cancellata: è ufficiale - La Liga ha ufficializzato la cancellazione dalla partita tra Villareal e Barcellona che era in programma a Miami il prossimo 20 dicembre: "La Liga ha annunciato la cancellazione del progetto che ... sport.sky.it

#LaLiga: vincono #Barcellona , #RealMadrid e #AtleticoMadrid, rinviata #Levante-#Villarreal - facebook.com facebook

IL CELTA ESPUGNA IL BERNABEU La squadra di Giraldez vince grazie alla doppietta di Swedberg e batte il Real Madrid di Xabi Alonso Il Barcellona rimane quindi a 4 punti dai Blancos, col Villarreal terzo a -1 con una partita in meno #Tuttosport #Real x.com

