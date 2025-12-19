Villarreal-Barcellona domenica 21 dicembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Trasferta molto impegnativa per la capolista

Domenica 21 dicembre 2025 alle 16:15 va in scena Villarreal-Barcellona, una sfida imperdibile che chiude l’anno solare. La capolista Blaugrana affronterà una trasferta difficile contro il terzo in classifica, il Villarreal, che conta due partite in meno. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per un confronto tra due squadre in cerca di punti pesanti nella corsa alla vetta.

L’ultima partita dell’anno solare del Barcellona sarà una sfida d’alta classifica: la capolista farà visita al Villarreal, terzo in classifica ma con ben due gare in meno rispetto alle squadre d’alta classifica. I valenciani infatti non hanno anticipato la gara del diciannovesimo turno come le loro rivali, impegnate in Supercopa, e hanno saltato la gara . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

