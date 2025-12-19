Villarreal-Barcellona domenica 21 dicembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Trasferta molto impegnativa per la capolista

Villarreal-Barcellona si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 16:15. La partita rappresenta un banco di prova importante per la capolista, impegnata in una trasferta difficile contro il terzo in classifica, che vanta due gare in meno rispetto alle altre contendenti. Di seguito, sono riportate formazioni, quote e pronostici per questa sfida di fine anno. Trasferta molto impegnativa per la capolista.

L’ultima partita dell’anno solare del Barcellona sarà una sfida d’alta classifica: la capolista farà visita al Villarreal, terzo in classifica ma con ben due gare in meno rispetto alle squadre d’alta classifica. I valenciani infatti non hanno anticipato la gara del diciannovesimo turno come le loro rivali, impegnate in Supercopa, e hanno saltato la gara . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

