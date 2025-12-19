Preparati a immergerti in un mondo di magia e allegria: il Villaggio di Babbo Natale a Ravello torna con la sua quarta edizione, portando luci, colori e sorrisi ai Giardini del Monsignore. Due giorni di emozioni e gentilezza ti aspettano in un’atmosfera incantata che riscalda il cuore di grandi e piccini.

© Zon.it - Villaggio di Babbo Natale a Ravello: due giorni di magia e gentilezza ai Giardini del Monsignore

Il Villaggio di Babbo Natale a Ravello è pronto a tornare con la sua quarta edizione, trasformando i Giardini del Monsignore in uno spazio incantato fatto di luci, colori e sorrisi. L’appuntamento è in programma domenica 21 e lunedì 22 dicembre, con due giornate dedicate in particolare ai bambini e alle famiglie. Domenica 21 dicembre il Villaggio sarà aperto dalle ore 12 alle 20, mentre lunedì 22 dicembre l’orario di visita andrà dalle 11 alle 20. Il tema scelto per questa edizione è quello della gentilezza, valore centrale del periodo natalizio e filo conduttore delle attività proposte. Il Villaggio di Babbo Natale a Ravello tra spettacoli e animazione. 🔗 Leggi su Zon.it

Ravello. La città della musica si prepara al Natale.

