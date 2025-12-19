Villa Literno donna con il volto tumefatto e con lesioni | arrestato il compagno 31enne

A Villa Literno, un episodio di violenza domestica ha portato all’arresto di un uomo di 31 anni, accusato di aver brutalmente picchiato la fidanzata. I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione, trovando la donna con il volto tumefatto e lesioni evidenti. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla lotta contro la violenza di genere e sulla necessità di interventi tempestivi e decisivi.

In manette 31enne accusato di aver picchiato brutalmente la sua fidanzata convivente. Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 18 dicembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Villa Literno sono intervenuti in quel centro, a seguito di una segnalazione per una violenta aggressione domestica in corso. Villa Literno, donna con il volto tumefatto: arrestato il convivente - La segnalazione parla di una violenza in corso e di una donna in difficoltà.

Villa Literno, aggredisce la compagna in casa: arrestato 31enne - Intervento dei carabinieri e del 118 a Villa Literno, nel Casertano: una giovane donna trovata con lesioni al volto. 2anews.it

Villa Literno, aggredisce la compagna, la donna soccorsa dal 118: 31enne arrestato dai Carabinieri - Scopri tutti i dettagli riguardo Villa Literno, aggredisce la compagna, la donna soccorsa dal 118: 31enne arrestato dai Carabinieri . casertaweb.com

