Roma, 19 dicembre 2025 – Molte zone d’Italia sott’acqua a Natale, in particolare la fascia occidentale del Paese. Lorenzo Tedici, meteorologo de ilMeteo.it, spiega che il peggioramento del tempo sarà la conseguenza di una corrente fredda in arrivo dalla Groenlandia. "Nelle prossime ore - afferma - avremo ancora condizioni stazionarie con nebbie in pianura al Centro Nord qualche piovasco su Toscana, Umbria e Liguria, schiarite soprattutto in montagna e sul settore adriatico centro-meridionale". Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre i rovesci potranno risultare intensi su Sicilia e Calabria, specie settore ionico, per poi spostarsi anche verso il Salento e il Metaponto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vigilia, Natale, San Silvestro, Capodanno: importanti novità meteo. Cala l’inverno sull’Europa

