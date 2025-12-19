Vietri sul Mare cittadinanza onoraria all' oncologo Antonio Giordano

L'amministrazione comunale di Vietri sul Mare ha conferito questa mattina la cittadinanza onoraria al professor Antonio Giordano. La cerimonia si è svolta nell'aula consiliare alla presenza del sindaco Giovanni De Simone,ufficializzando il legame tra la cittadina costiera e il direttore dello.

Vietri sul Mare: cittadinanza onoraria all'oncologo Antonio Giordano - Il riconoscimento premia l'eccellenza nella ricerca genetica e l'impegno per la salute pubblica e l'ambiente Il Comune di Vietri sul Mare ha conferito la cittadinanza onoraria ad Antonio Giordano. salernotoday.it

