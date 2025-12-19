Vieni a vivere a Varese è un successo | tremila richieste di informazioni dal Brasile

“Vieni a vivere a Varese” conquista l’interesse internazionale con oltre tremila richieste dal Brasile. Un’opportunità unica: un contratto con aziende locali, residenza garantita e un sostegno di duemila euro all’anno per tre anni. Requisiti semplici: aver meno di 40 anni e desiderare di trasferirsi nella splendida provincia di Varese. Un’occasione imperdibile per chi cerca una nuova vita nel cuore del Nord Italia.

Varese – Duemila euro l'anno, per tre anni. I requisiti: essere under 40 e voler trasferire la residenza a Varese a seguito di un contratto con una impresa della zona. Questa la proposta del progetto 'Vieni a vivere a Varese' della Camera di Commercio, per il quale sono arrivate circa tremila richieste di informazioni solo dal Brasile. Il nuovo bando e il successo in Brasile. Un successo tale che è stato realizzato un nuovo bando con alcune modifiche, a partire dall'età dei richiedenti che passa da 40 a 45 anni. "Negli ultimi mesi il progetto ha superato i confini italiani, attirando l'attenzione di media e pubblico estero" hanno spiegato dalla Camera di commercio, grazie a "una pubblicazione dedicata all'iniziativa da parte di ANSA Brasile, sono pervenute circa 3.

