viaggio nella terra dei vini onesti

In un tardo novembre a Palermo, tra cielo coperto e brezze vivaci, si apre un viaggio tra i vini autentici di questa terra. Dall’alto si scorgono nuvole e qualche squarcio di sole, mentre il mare increspato accompagna l’arrivo. Un’ atmosfera che invita a scoprire i sapori veri e la passione genuina che rendono questa regione un tesoro di gusto e tradizione.

Palermo, Punta Raisi, metà novembre: dall’aereo si vede qualche nuvola, il cielo è coperto e qualche sprazzo di sole arriva, c’è un bel vento, così il mare s’increspa e le onde fanno un po’ di schiuma. La Sicilia d’autunno, d’inverno, che cos’è? È una Palermo sempre splendida, sempre un po’ sporca, eternamente incasinata, dove trentacinque anni dopo Johnny Stecchino il problema principale è ancora lì: il traffico. È una Sicilia poi con un entroterra dimenticato, meraviglioso, selvaggio e ordinatissimo allo stesso tempo. Selvaggio perché la natura se non c’è l’uomo di mezzo non sbaglia, ma anche ordinatissimo sulle colline in quanto modellato dall’uomo, che lo ha fatto da tempo in uno dei modi con cui esercita il proprio dominio estetico sulla natura: piantandoci delle vigne. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

