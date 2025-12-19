Viaggio nella musica sacra | in cattedrale il concerto di Natale del maestro Cannizzaro

La cattedrale di San Gerlando si appresta a vivere un momento di profonda emozione e spiritualità con il concerto di Natale del maestro Diego Cannizzaro. Venerdì 19 dicembre alle 19, l’eccezionale evento, inserito nel Festival internazionale “Cattedrale in concerto”, trasformerà lo spazio sacro in un palcoscenico di musica sacra, portando il pubblico in un viaggio tra melodie avvolgenti e atmosfere di grande suggestione.

La cattedrale di San Gerlando si prepara a trasformarsi in uno spazio di musica e spiritualità con il concerto di Natale del maestro Diego Cannizzaro in programma venerdì 19 dicembre alle 19 nell’ambito del Festival musicale internazionale “Cattedrale in concerto”. Una serata dedicata alla grande. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Catania celebra il compositore Martoretta: un viaggio nella musica sacra del Mediterraneo

Leggi anche: Concerto di Natale all’Abbazia del Loreto: l’emozione della tradizione e della musica sacra

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Concerto di Natale in Duomo a Milano: l'evento GRATIS nella cattedrale più bella del mondo; Puer natus est, il Natale nella tradizione musicale popolare europea: viaggio tra canti e suoni dell’Europa medievale e rinascimentale; Concerto del Coro “Città di Anagni” in Cattedrale: un viaggio musicale tra Fede, storia e spiritualità; Scopri i segreti del Duomo e le visite in programma.

Musica sacra: Macerata, stasera concerto della Cappella musicale della cattedrale nella basilica santuario della Madonna della Misericordia - Il concerto sarà un viaggio nella musica sacra e popolare natalizia, dove la Cappella musicale offrirà interpretazioni suggestive e ricercate di brani che affondano le radici nel Medioevo, ma che ... agensir.it

A lezione di organo in Cattedrale - CIVITAVECCHIA – Mercoledì 17 dicembre alle 10, la Cattedrale di Civitavecchia accoglierà il coro delle classi quinte della scuola primaria Cialdi e Laurenti, l’orchestra degli alunni della scuola seco ... civonline.it