Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a 24 Roma Teramo a causa di un incidente Ci sono code tra Castel Madama Vicovaro verso Teramo raccomandiamo prudenza ci possiamo sul Raccordo Anulare dove per me sono rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana stessa situazione sul tratto Urbano della A24 qui a partire da via Togliatti fino allo stesso raccolta in chiusura il trasporto pubblico sulla linea Metromare da lunedì 22 dicembre fino al 6 gennaio sarà in vigore l'orario delle festività natalizie attualmente verranno sospesi i lavori notturni per ulteriori dettagli potete consultare il sito infomobilità Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 20:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 20:25

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un incidente ... romadailynews.it

Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook