Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un incidente Ci sono code tra Castel Madama Vicovaro verso Teramo sempre sulla Roma Teramo un altro incidente rallenta il traffico in direzione opposta tra la complanare Ponte di Nona Verso il raccordo anulare lo stesso raccordo rallentamenti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra le uscite Cassia bis Salaria tra Nomentana e Roma Teramo e rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita ricordiamo infine che a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico è chiusa via Salaria tra via Galvani e via Aniene nei pressi di Monza Rotondo Scalo gli interventi di rimozione inizieranno domenica 21 dicembre a partire dalle 7:30 Nella stessa giornata dalle 9 fino alle 14:30 previste modifiche alla circolazione sulla linea ferroviaria Orte Fiumicino aeroporto con sospensione del servizio tra le stazioni di Roma Tiburtina Fara Sabina Montelibretti attivi bus sostitutivi sulla tratta interrotta da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

