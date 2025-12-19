Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un incidente avvenuto in galleria nei pressi del Km 32 Ci sono code tra Castel Madama Vicovaro Mandela verso Teramo raccomando dovuta prudenza e sulla A1 proseguono gli spostamenti del fine settimana in vista delle ferie natalizie al momento ci sono code a tratti tra il nodo per la stessa A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli vediamo ora la situazione sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna code tra le uscite Cassia bis Salaria tra Nomentana e Roma Teramo rallentamenti anche sul tratto Urbano della T4 a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia qui a partire da via Due Ponti Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

