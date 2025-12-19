Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma a causa di un incidente Ci sono code tra Orvieto e Attigliano verso Roma un altro incidente rallenta il traffico sulla A24 Roma Teramo qui tra Castel Madama Vicovaro per Teramo e ti amo proprio sulla A24 dove si procede a rilento nei pressi del casello di Tivoli in direzione del centro urbano è sempre sulla A1 proseguono gli spostamenti del fine settimana in vista delle ferie natalizie al momento ci sono code a tratti tra il nodo per la stessa A24 roma-teramo e Valmontone verso Napoli traffico intenso Anche sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla tua stessa situazione in interna qui tra le uscite Cassia e roma-teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia e ci spostiamo infine sulla Pontina dove si procede a rilento tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 18:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 19:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 19:40

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli Sono in corso gli ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook