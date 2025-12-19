Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma a causa di un incidente Ci sono code tra Orvieto e Attigliano verso Roma raccomandiamo prudenza sempre sulla A1 proseguono gli spostamenti del fine settimana in vista delle ferie natalizie al momento ci sono code a tratti tra il nodo per la A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli e siamo proprio sulla A4 dove si procede a rilento nei pressi del casello di Tivoli in direzione di quest'ultimo e traffico intenso Anche sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana stessa situazione interna qui tra le uscite Cassia e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti il tratto Urbano dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita sempre in direzione raccordo code sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana e sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia ci tocchiamo infine sulla Pontina dove abbiamo rallentamenti tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

