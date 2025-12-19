Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli Sono in corso gli spostamenti del fine settimana in vista delle ferie natalizie al momento ci sono code a tratti tra il nodo per la A24 Roma Valmontone verso Napoli traffico intenso Anche sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna tra Salaria tra Bufalotta in Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita sempre in direzione raccordo code sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana e sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia ci spostiamo infine sulla Pontina dove si procede a tra Spinaceto e il raccordo è in direzione opposta tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

