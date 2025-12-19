Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Castel Romano e Spinaceto Verso il raccordo anulare raccordo Dov'è il traffico intenso su entrambe le carreggiate in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana interna tra Cassia e Salaria e tra Bufalotta in Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto sono a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita sempre in uscita traffico intenso sulla Flaminia partire da Corso Francia fino allo stesso raccordo abbiamo infine sulla A1 Roma Napoli dove si procede a rilento tra il nodo per la A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli ricordiamo infine che per la presenza di un ordine bellico è chiusa via Salaria nel tratto tra via Galvani e via Aniene nei pressi di Monterotondo Scalo interventi di rimozione inizieranno domenica 21 dicembre a partire dalle 7:30 sempre nella giornata di domenica a partire dalle 9 fino alle 14:30 previste Inoltre modifiche di servizio sulla linea ferroviaria Orte Fiumicino aeroporto con sospensione del servizio tra le stazioni di Roma Tiburtina e Fara Sabina Montelibretti previsti bus sostitutivi sulla carta interrotta da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

