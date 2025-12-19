Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 15 | 25

Aggiornamenti sul traffico a Roma e nel Lazio del 19 dicembre 2025 alle 15:25. Dopo la rimozione di un incidente sull’A1 Roma-Napoli, si registrano ancora code tra Roma Sud e Valmontone, mentre sulla Cassia Veientana il traffico è intenso a causa di un veicolo in panne. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene fino al 15 aprile 2026. Per dettagli e sicurezza, visita il sito Astral Infomobilità.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 15:25 Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio A1 Roma Napoli a seguito di un incidente da poco rimosso restano incolonnamenti tra il bivio per Roma Sud Valmontone verso Napoli ci portiamo poi sulla Cassia Veientana dove per la presenza di un veicolo in panne ci sono crude a partire dal raccordo anulare fino a Castel de' ceveri in direzione di Viterbo è proprio sul raccordo il traffico è intenso su entrambe le carreggiate in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Cassia e Salaria tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo appuntamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto.

