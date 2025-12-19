Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 13 | 25

Ben ritrovati con l'aggiornamento di Astral Infomobilità sulla viabilità di Roma e Lazio del 19 dicembre 2025 alle ore 13:25. Tra autostrade, raccordo anulare e strade urbane, il traffico si presenta variabile con code e rallentamenti, mentre lo sciopero del personale Atac coinvolge la metro C e alcune zone della rete bus. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla mobilità nella regione.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sull'autostrada Roma Napoli risolto l'incidente tra Pontecorvo Ceprano la circolazione è regolare in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare traffico in aumento nello specifico in esterna code a tratti tra riuscite Pontina e dirà siamo Roma Sud interna code sempre per traffico intenso dalla Cassia alla Salaria in ulteriore aumento del traffico sulla tratto Urbano della Roma Teramo code al momento localizzate tra Fiorentina e il video per la tangenziale est direzione centro è sempre sulla tratto Urbano Ma nella direzione opposta si rallenta dato gli attori Cervara ci spostiamo sulla Flaminia Si procede a rilento da via Tuscania raccordo anulare in uscita Cambiamo argomento il pubblico capitolino prosegue fino alle ore 13 lo sciopero nella rete Atac l'agitazione ricordiamo coinvolge solo il personale della metro C e il personale del deposito di superficie di Tor Vergata quanto è chiusa la metro C e fino alle 13 sono possibili Stop per i bus di 27 lire in servizio nella zona est della capitale da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- ansa.it

