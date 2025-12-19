Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 11 | 25

Ben trovati da Astral Infomobilità: aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Attualmente si registrano code tra Pontecorvo e Ceprano sulla Roma-Napoli e traffico intenso sul Raccordo Anulare tra Pontina e Roma Sud. Inoltre, lo sciopero delle ore 13 interessa la rete Atac, con possibili stop per 27 linee nella zona est della capitale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di sagina uno sulla Direct Roma Napoli per l'incidente avvenuto in precedenza sono 6 km di coda tra Pontecorvo Ceprano in direzione Roma entrata consigliata per il traffico diretto Roma Ceprano uscita consigliata il traffico che proviene da Napoli Pontecorvo ci spostiamo ora sul Raccordo Anulare cosa tratti ma per traffico intenso in esterna tra le uscite Pontina e diramazione Roma Sud in internal code tra Cassia Veientana In sala sulla tratto Urbano della Roma Teramo code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro in uscita si rallenta da Tor Cervara al Raccordo Anulare Cambiamo argomento il trasporto pubblico capitolino proseguirà alle ore 13 lo sciopero nella rete Atac l'agitazione coinvolge ricordiamo solo il personale della metro C e il personale del deposito di superficie di Tor Vergata Pertanto è chiusa tutti e fino alle 13 possibili Stop per i bus di 27 linee in servizio nella zona est della capitale da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

