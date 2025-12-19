Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 10 | 25

Benvenuti all'aggiornamento di Astral Infomobilità sulla viabilità di Roma e Lazio. Attualmente si registrano code sulla A1 Roma-Napoli all’altezza di Ceprano, traffico intenso sul raccordo anulare e rallentamenti sulla Roma Fiumicino. Invece, uno sciopero di quattro ore coinvolge metro e bus nel centro di Roma, causando disservizi. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla situazione del trasporto pubblico e delle strade.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento sulla A1 Roma Napoli per l'incidente avvenuto in precedenza permangono le code all'altezza di Ceprano in direzione Roma ci spostiamo ora sul raccordo anulare per traffico intenso interna code dalla Cassia Veientana da Salaria e si procede a rilento bufalotte Tiburtina in esterna traffico rallentato tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud circolazione scorrevole poi sulla Roma Fiumicino sulla tratto Urbano della Roma Teramo code da porto al bivio per la tangenziale est verso il centro che cambiamo argomento gliela trasporto pubblico capitolino in corso uno sciopero di quattro ore nella rete attacca dalle 9 alle 13 l'agitazione coinvolge solo il personale della metro e il personale del deposito di superficie di Tor Vergata Pertanto è chiusa la metro C e fino alle 13 sono possibili stop anche per i bus di 27 linee in servizio nella zona est della città nell'ambito del trasporto pubblico sulla ferrovia fl6 Roma Cassino la circolazione in precedenza rallentata tra Vairano e Teano terminati gli accertamenti sulla linea ora è irregolare i treni coinvolti hanno subito ritardi fino a 40 minuti da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

