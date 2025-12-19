Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 09 | 40

Benvenuti alla sintesi sulla viabilità di Roma e Regione Lazio del 19 dicembre 2025 alle 09:40. Segnalati incidenti e rallentamenti lungo l'A1, il Raccordo Anulare, le principali arterie urbane e consolari, con code e traffico intenso che interessano varie zone. Ricordiamo inoltre lo sciopero di quattro ore del trasporto pubblico capitolino dalle 9 alle 13, coinvolgendo Metro C e il deposito di Tor Vergata. Restate aggiornati per percorsi più fluidi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice Roma Napoli code all'altezza di Ceprano in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare in interna alle Tortolì incidente all'altezza dell'uscita Bufalotta ora si sono formate code a tratti ma per traffico intenso dalla Cassia Veientana Tiburtina seguire code tra diramazione Roma sud e Appia finestra traffico rallentato con code tra le uscite Roma Fiumicino diramazione Roma Sud o poi code tra Prenestina e Tiburtina e code in diminuzione sul Urbano della Roma Teramo ora localizzate tra Fiorentina e il bivio per la tangenziale est direzione centro sulla Roma Fiumicino code danza del Tevere via del Cappellaccio verso l'euro diamo uno sguardo alle consolari sulla Tiburtina rallentamenti tra i camini a San Basilio sulla Salaria code da Villa Spada via dei Prati Fiscali sulla Flaminia code da Grottarossa via Tuscania code a tratti poi sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sull'Aurelia file per un incidente da Vai a via de Francisci tutto verso il centro in chiusura il trasporto pubblico o capitolino sciopero di quattro ore in Attack questa mattina dalle 9 alle 13 l'agitazione ricordiamo interessa solo il personale della metro C e il personale del deposito di superficie di Tor Vergata dettagli.

