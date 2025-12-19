Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 09 | 10

Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità: vi presentiamo gli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Tra incidenti e code, le principali arterie sono interessate da rallentamenti e congestioni, con situazioni in evoluzione tra A1, Raccordo Anulare e strade urbane. Si segnalano inoltre uno sciopero del trasporto pubblico capitolino e vari disagi lungo le vie principali della città. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli sulla viabilità.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 09:10 Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice Roma Napoli code all'altezza di Ceprano in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare in interna alle Tortolì incidente all'altezza dell'uscita Bufalotta ora si sono formate code a tratti ma per traffico intenso dalla Cassia Veientana Tiburtina seguire code tra diramazione Roma sud e Appia finestra traffico rallentato con code tra le uscite Roma Fiumicino diramazione Roma Sud o poi code tra Prenestina e Tiburtina e code in diminuzione sul Urbano della Roma Teramo ora localizzate tra Fiorentina e il bivio per la tangenziale est direzione centro sulla Roma Fiumicino code danza del Tevere via del Cappellaccio verso l'euro diamo uno sguardo alle consolari sulla Tiburtina rallentamenti tra i camini a San Basilio sulla Salaria code da Villa Spada via dei Prati Fiscali sulla Flaminia code da Grottarossa via Tuscania code a tratti poi sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sull'Aurelia file per un incidente da Vai a via de Francisci tutto verso il centro in chiusura il trasporto pubblico o capitolino sciopero di quattro ore in Attack questa mattina dalle 9 alle 13 l'agitazione ricordiamo interessa solo il personale della metro C e il personale del deposito di superficie di Tor Vergata dettagli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 19:10 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 09:10 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25. Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - La Regione Lazio ha ufficialmente avviato l’iter per accertare se esista o meno un elevato rischio di crisi ambientale nella zona di Santa Palomba, dove dovrebbe essere realizzato il ... fanpage.it Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.